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        Haberler Dünyadan Sylvester Stallone: Dublör kullanmamam aptallıktı

        Sylvester Stallone: Dublör kullanmamam aptallıktı

        'Rocky' ve 'Rambo' serileriyle hafızalara kazınan Sylvester Stallone, yıllarca dublör kullanmadan film çekmesini "aptallık" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        "Dublör kullanmamam aptallıktı"

        Sylvester Stallone, girdiği zorlu ameliyatlardan sonra filmlerinde tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamasının "aptallık" olduğunu itiraf etti.

        Amerikalı oyuncu yeni röportajında, aksiyon yıldızı olarak geçirdiği on yılların ardından duyduğu pişmanlıklardan bahsetti.

        “Milyonlarca, milyonlarca pişmanlığım var. Yaralanmalarım hakkında 30 saat 30 dakika boyunca konuşabilirim, çünkü bunlar birikiyor. Birçok kez sakatlandım, ama 'Expendables' filminden sonra dokuz sırt ameliyatı, üç boyun füzyonu geçirdim. Her iki omzum da yerinden çıktı, gözüme her türlü lens takıldı… Çok acımasızdı” diye başlayan Stallone, geçirdiği ameliyatlardan bu yana eskisi gibi olmadığını söyledi.

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        "Şimdi acıyla olabildiğince barışmanız gerekiyor" diyen sanatçı, on yıllarca süren tehlikeli oyunculuk işlerinden sonra 80 yaşında edindiği en büyük dersin, "başkalarının işlerini yapmasına izin vermek" olduğunu belirtti.

        “Sahneye çıkıp gösteriş yapmayın ya da her neyse, şovmen olmayın. Birçok insanın tehlikeli oyunculuk yapmayı düşündüğünü biliyorum. Yapmayın. Yapmayın. Bırakın profesyoneller yapsın” diyen Stallone, "Yerçekimini yenemezsiniz, yere çarptığınızda kaybedersiniz ve yer tekrar yukarı çıkacaktır” ifadesini kullandı.

        Stallone ayrıca, "Bir de insanlar 'Yaptıklarınla gurur duymuyor musun?' diyorlar. Hayır. Bunu yaptığım için kendimi aptal gibi hissediyorum" dedi.

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        #Sylvester Stallone
        #dublör
        #sinema
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