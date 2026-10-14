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        Haberler Magazin Tarık Akan doğum gününde anıldı

        Tarık Akan doğum gününde anıldı

        Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarın Akan, doğum gününde düzenlenen özel bir geceyle anıldı. Çocukları ve yakın dostlarının katıldığı gecede konuşan Müjdat Gezen ile Nur Sürer, usta sanatçıya dair duygusal anılarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 08:14 Güncelleme:
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        Doğum gününde anıldı

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 2016'da hayata vedan eden Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan'ın doğum günü dolayısıyla düzenlenen anma gecesinde, merhum sanatçının üç çocuğu; Barış Zeki Üregül, Yaşar Özgür Üregül, Özlem Üregül ve yakın dostu Müjdat Gezen, Nur Sürer gibi ünlü isimler bir araya geldi. Duygu dolu geceden özel görüntüler kameralara yansıdı.

        Müjdat Gezen, Tarık Akan'ı ve anılarını duygusal sözlerle paylaştı. Gezen, Tarık Akan ile aynı karede yer almanın kendisi için her zaman çok özel olduğunu belirterek, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin açılışını birlikte yaptıklarını ve bu anın kendisinde bıraktığı derin izi anlattı. Tarık Akan denince aklına ilk gelen kelimenin "adam" olduğunu söyleyen Gezen, Akan'ın yerinin doldurulamayacağını vurguladı. Ayrıca usta isimlerin vefatının ardından yaşanan miras kavgalarına da değinen Gezen, bu durumun nesiller değişse de toplumda var olmaya devam ettiğini ifade etti.

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        "ONUN GİBİ JÖNLER TÜRK SİNEMASINA BİR DAHA GELMEYECEK"

        Usta oyuncu Nur Sürer, Tarık Akan'ın doğum günü dolayısıyla düzenlenen anma gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan hakkında konuşan Sürer, merhum oyuncunun sinemadaki yerinin doldurulamayacağını belirterek "Onun gibi jönler Türk sinemasına bir daha gelmeyecek" dedi.

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        #Tarık Akan
        #Müjdat Gezen
        #nur sürer
        #doğum günü
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