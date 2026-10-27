Yasemin Ergene: Oyunculuğu özlemişim

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yasemin Ergene, İstinye'deki bir spor salonundan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Bugün repo günüm, her repo günü de sizinle karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar sonra ekranlara geri dönen Yasemin Ergene, "Özlemişim ne diyeyim. Her şey yolunda. Spor yaptım, şimdi de evime gideceğim. Başka da bir şeyim yok vallahi" diyerek gülümsedi.

Öte yandan 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Geçtiğimiz yıl boşanan ikilinin, Emine ve Ela adında iki kızı bulunuyor.