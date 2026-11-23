Yasemin Şefkatli Tatlıses: Önüme aslan çıkacak diye korkuyorum
Sarıyer Zekeriyaköy'de henüz bulunamayan aslan nedeniyle endişelenen Yasemin Şefkatli Tatlıses, yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından dile getirdi. Tatlıses, "Önüme aslan çıkacak diye korkuyorum ya, şaka gibi" dedi
Giriş: 23 Kasım 2026 - 22:01 Güncelleme:
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy bölgesinde görüldüğü iddia edilen ve henüz yakalanamayan aslan, bölge sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Arama çalışmaları sürerken, bölgede ikamet eden Yasemin Şefkatli Tatlıses de yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından dile getirdi.
"ŞAKA GİBİ"
Bölgedeki hareketlilik nedeniyle tedirgin olduğunu belirten Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Önüme aslan çıkacak diye korkuyorum ya, şaka gibi... Yani nereden kaçtı, nasıl kaçtı bilmiyorum ama biri evinde besleyecek zihniyetteyse umarım o da tespit edilip bulunur.
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2021 yılında dünyaevine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına almıştı.
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