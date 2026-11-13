Yılmaz Bayraktar'dan kira davası açıklaması

Oyuncu Yılmaz Bayraktar'ın, 2021 yılından bu yana kiracı olduğu dairenin kirasının 4 bin 250 TL'den 25 bin TL'ye çıkarılmasını isteyen ev sahibinin açtığı uyarlama davası, mahkeme tarafından reddedildi. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın, oyuncu lehine sonuçlandığı öne sürüldü.

Dava sürecinin ardından Yılmaz Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla haberlerde yer alan bazı bilgilerin yanlış anlaşıldığını belirtti.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Son günlerde hakkımda çıkan kira davası haberleriyle ilgili önemli bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Haberlerde yer alan 4.250 TL, bugün ödediğim kira değil; yıllar öncesine ait eski kira bedelimdir. Bu tutardan güncel kira bedelimmiş gibi bahsedilmesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Kiracılığım boyunca her yıl yasal kira artışlarını uyguladım ve ödemelerimi eksiksiz gerçekleştirdim. Ev sahibimin talep ettiği 6 katlık kira artışına itiraz etmem üzerine tarafıma açılan kira tespit davası, mahkemece reddedilerek lehime sonuçlanmıştır. Süreci titizlikle yürüten Türk yargısına teşekkür ederim. Bu süreçte tek yaptığım; yasal yükümlülüklerimi yerine getirirken hukuki haklarımı korumaktı. Umarım yaşananlar, benzer zorluklarla karşılaşan herkese haklarını hukuki yollarla savunma konusunda cesaret verir.