Quentin Tarantino'nun son projesi bir tiyatro oyunu. Ünlü sinema yönetmeni, 'Borat' yıldızı Sacha Baron Cohen'in yer aldığı, macera türünde bir sahne komedisi hazırlıyor.

Sony Pictures Entertainment ve Sonia Friedman Productions, Oscar ödüllü sinemacının ilk tiyatro oyunu olan 'The Popinjay Cavalier'in Mart ayında Londra'daki West End'de sahnelenmeye başlayacağını duyurdu.

1830'ların Avrupa'sında geçen oyun, "sahne ve beyazperdenin görkemli kılıçlı-kalkanlı destanlarından esinlenen, aldatmaca ve kılık değiştirme üzerine kurulu, hareketli ve eğlenceli bir komedi" olarak tanımlanıyor.

Tarantino'nun yöneteceği oyun, 'Borat' ve 'Ali G' gibi komik karakterlerin yaratıcısı olan Baron Cohen'in West End'deki ilk sahne deneyimi olacak.

Baron Cohen, ilk tiyatro deneyimi için, "Dünyanın en iyi yönetmeni aradığında soru sormazsınız" dedi.

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'The Popinjay Cavalier'in ön gösterimleri 23 Şubat'ta başlayacak ve oyun 18 Mart'ta Londra'daki Phoenix Tiyatrosu'nda prömiyer yapacak.

'Rezervuar Köpekleri' (Reservoir Dogs), 'Ucuz Roman' (Pulp Fiction) ve 'Soysuzlar Çetesi' (Inglourious Basterds) gibi filmleriyle tanınan Tarantino, 2019'da vizyona giren 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' (Once Upon a Time... in Hollywood) filminden bu yana uzun metrajlı bir film yönetmedi.

Tarantino, en son kasım ayında gösterime girmesi planlanan devam filmi 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth'un senaryosunu kaleme aldı. Filmin yönetmenliğini David Fincher üstlenirken, Brad Pitt eski bir Hollywood dublörü olan başkarakter rolüyle filmde yer alacak.