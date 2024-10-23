Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Porsche Taycan kazananlar isim listesi nasıl öğrenilir?
Magnum çekiliş sonuçları ile Porsche Taycan kazananlar isim listesi sorgulama işlemleri başladı. Kampanya kapsamında 3. Dönem Magnum Porsche çekilişi 22 Ekim Salı günü saat 11.30'da düzenlendi. Yapılan çekilişle beraber 2 Porsche Taycan sahiplerini buldu. 3. dönem Magnum çekiliş sonuçları ile otomobil kazanan şanslı iki ismin kim olduğu başvuru yapan kişiler tarafından merak ediliyor. Peki Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir? İşte detaylar...
3. Dönem Magnum Porsche çekilişi 22 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Porsche Taycan model otomobil kazanma şansı sunan çekilişe katılan müşteriler, Magnum çekiliş sonuçları için geri sayıma geçti. Peki Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 3. dönem Magnum çekiliş sonuçları ile Porsche Taycan kazananlar asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3. Dönem Magnum Porsche çekilişi, 22 Ekim 2024 tarihinde saat 11.30'da gerçekleştirildi.
Magnum çekiliş sonuçları 26 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUCU ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Magnum çekiliş sonuçları ile asil ve yedek kazananlar 26 Ekim Cumartesi günü Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde ve magnum.com.tr sitesi üzerinden duyurulacak.