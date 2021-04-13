Davul yerine 'pilava pilava' 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'nın merkezine bağlı Yıldırım ilçesinde bulunan, Emir Sultan Hazretleri’nin türbesi ve camisinin olduğu Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor.

Rivayete göre; önceleri davul çalan bir kişinin, gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki mezarlıkta kalktığını söylemesi ve benzer olayların yaşanması üzerine Emirsultan’da sahur vakti davul sesi duyulmuyor.

İHA'nın haberine göre nüfusu 15 bini geçen Emirsultan Mahallesi'nde vatandaşlar ’pilava pilava’ sesleriyle uyanıyor.

Mahallenin davulcusu, mahalle sakinlerinin gelenekten memnun olduğunu ve eski evlerin yerini yeni binaların alması nedeniyle zillere basarak vatandaşları sahura kaldırdığını söyledi.

50 senedir Emirsultan Mahallesi’nde ikamet eden mahalle muhtarı Yusuf Ziya Aydinli,"Bu mahalleye taşındığımda davul çalınmıyordu, bizden öncekilere de sorduğumuzda aynı yanıtı aldık. Emir Sultan Hazretleri, Peygamber torunu olduğu için saygıdan ötürü davul çalınmıyor, vatandaşlar 'pilava pilava' sözüyle sahura davet ediliyor. Bu mahallede davul çalma geleneği bulunmuyor" diye konuştu.

Gelenekle ilgili rivayetleri anlatan Aydinli, "Rivayete göre davul çalan davulcuların davulları patlamış. Başka bir rivayete göre de davul çalan davulcuyu buradan savurup Yıldırım Beyazıt Camisi'ne kadar atıldığı anlatıldı hep. Ben 50 senedir buradayım ama benden önceki büyüklerimize de sorduğumuzda uzun zamandır gelenek olarak devam ettiriliyor, davul çalınmıyor. Hatta sünnet ve düğün cemiyetlerinde hiçbir şekilde çalgı aletleri çalınmıyor" dedi.

EMİR SULTAN HAZRETLERİ KİMDİR?

Osmanlıların kuruluş devrinde yaşayan, tefsir, hadis, kelam alimi ve mutasavvıf. İsmi, Muhammed bin Ali el-Hüseyni el-Buhara olup, lakabı Şemsüddin’dir. 770 (m. 1368) senesinde Buhara’da doğmuş, 833 (m. 1430) senesinde Bursa’da veba hastalığından vefat etmiştir.

Türbesi, Bursa’da kendi ismiyle anılan caminin yanındadır. Seyyid olup, soyu Hazreti Hüseyn’e dayanır. Buhara’da yetişen Emir Sultan, ilim öğrenmek için Mekke ve Medine’ye gitti. Hac vazifesini yerine getirdikten sonra, niyeti Medine’ye yerleşmekti. Ancak orada gördüğü bir rüya üzerine, fikrini değiştirdi ve Bursa’ya yerleşti. Ona, Buhara’da doğduğu için Muhammed Buhari, Seyyid olduğu için “Emir Buhari”, Yıldırım Bayezid Han’ın damadı olduktan sonra da “Emir Sultan” denilmiştir.