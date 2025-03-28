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        Haberler Yaşam Mahallelinin yolunu gözlediği leylek Leyla ile Mecnun yuvasına döndü

        Mahallelinin yolunu gözlediği leylek Leyla ile Mecnun yuvasına döndü

        Tekirdağ'da Naip Mahallesi'nde her yıl vatandaşların yolunu gözlediği leylek Leyla ile Mecnun yuvasına döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:58 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:58
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        Mahallelinin yolunu gözlediği Leyla ile Mecnun yuvaya döndü
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        ESRTrakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerince mahalle meydanında kurulan platform her sene leyleklere yuva oluyor.

        Leyleklerin yuvasına gelişini ise mahalle sakinleri sevinçle karşılıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kurulan kamera sayesinde vatandaşlar leyleğin yuvasını izleyebiliyor.

        Mahalle sakinlerinden Selver Gök, gazetecilere, leyleklerin her yıl mahalleye gelerek kendilerini sevindirdiğini söyledi.

        Her yıl heyecanla leyleklerin gelişini beklediklerini aktaran Gök, "Herkes leyleklerin gelmesini bekliyordu. Leyleklerin gelişi hepimizi sevindirdi, güzel bir bağ oluştu. Onları, gidene kadar heyecanla takip edeceğiz" dedi.

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        #leylek Leyla ile Mecnun
        #Tekirdağ
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