Eski eşi tarafından bıçaklanan, halen ölüm tehditleri alan ve yaşadığı korkudan dolayı evden çıkamayan kadını koruyabilmek için Ankara 2’nci Aile Mahkemesi örnek karara imza attı. Mahkeme, eski kocanın öfke kontrolü programına alınmasını, hastanede yatırılarak psikiyatrik tedavi görmesini, elektronik kelepçe ile takip edilmesini de içeren bir dizi toplu önleme hükmetti.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, Ankara Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora göre, Türkan A., 1997 yılında Veli A. ile evlendi. 1 çocukları oldu. Sürekli şiddet gören Türkan, 2011’de boşanarak ailesinin yanına döndü.

BIÇAKLADI, TEHDİT ETTİ

Takıntılı koca, 2014’de Türkan A.’yı iş çıkışında bıçakladı. Yakın koruma verilen Türkan 5 gün hastanede tedavi gördü. Eski koca tehditlerine cezaevinden bile devam etti. Yakın koruma ve tedbir kararlarına karşın Veli A. cezaevinden tahliye olunca Türkan’ın ailesinin evinin önünde olay çıkardı, tehditlerine devam etti. Eski kocasının kıskançlığı yüzünden yakın korumasının sivil değil de resmi giyinmesini isteyen Türkan A., artık işe de gidemez oldu. Hazırlanan raporda Türkan A.’nın ikamet adresine gidilerek görüşme yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

“Türkan A., eski kocasının tehditlerine devam ettiğini, başkalarını riske atmamak için hiçbir erkekle konuşmadığını, çünkü eski kocasının zarar verebileceğini, var olan tedbir kararlarının devam ettiğini, fakat bunların yetersiz kaldığını, çünkü can güvenliğinin olmadığını, her an tetikte yaşadığını beyan etmiştir. Türkan A., eski eşinin şu anda cezaevinden çıktığını ve her gün kapısına geldiğini, kapıyı yumrukladığını, öldürmekle tehdit ettiğini, oğlunu dövdüğünü, tedbir kararlarını birçok kez daha ihlal ettiğini, bu sebeple evden dışarı çıkamadığını ifade etmiştir.”

Ankara 2’nci Aile Mahkemesi’ne sunulan raporda, yeni tedbir kararlarına hükmedilmesinin uygun olacağı yönünde görüş bildirildi. Raporu dikkate alan 2. Aile Mahkemesi hâkimi Ramazan Karakaya da 9 Kasım’da verdiği kararda, 6 ay süreyle Veli A.’nın Türkan A.’ya şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, konutuna, okula ve işyerine yaklaşmamasına, çocuğuna yaklaşmamasına, eşyalarına zarar vermemesine, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve şu tedbirlerin uygulanmasına karar verdi:

GEREKİRSE ZORLA HAPSİNE

* Eski kocanın alkol bağımlığı için AMATEM’e yönlendirilerek sağlık kuruluşunun tespiti doğrultusunda yatılı veya ayaktan uygun tedavi sürecine alınmasına.

* Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasına, gerekirse yatılı, gerektiği takdirde zor kullanılmasına.

* Şiddete yönelik davranışları olan Veli A.’nın Öfke Kontrolü Programı’na katılmasının sağlanmasına.

* Akıl hastalığı ya da psikiyatrik rahatsızlığı olup olmadığı, tıbbi olarak gerek duyulması halinde 6 ayı geçmemek üzere hastaneye de yatırılmak suretiyle gerekli incelemelerin yapılması ve tedavisinin sağlanmasına, gerektiğinde zor kullanmasına.

* 6 ay süreyle Veli A.’nın elektronik kelepçe ile takibine.

* Hüküm olunan tedbirlere aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmasına.”

