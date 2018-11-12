SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
koruma kararı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Mahkemeden eski eş için sıkı önlem

Ankara'da eski eşi tarafından bıçaklanan Türkan A. için olağanüstü koruma kararı alındı. Ankara 2’nci Aile Mahkemesi'nin aldığı kararlara göre eski eş AMATEM'e yatırılacak, öfke kontrolü tedavisi görecek, elektronik kelepçe takılacak...

12.11.2018 - 07:15 | Güncelleme:

Eski eşi tarafından bıçaklanan, halen ölüm tehditleri alan ve yaşadığı korkudan dolayı evden çıkamayan kadını koruyabilmek için Ankara 2’nci Aile Mahkemesi örnek karara imza attı. Mahkeme, eski kocanın öfke kontrolü programına alınmasını, hastanede yatırılarak psikiyatrik tedavi görmesini, elektronik kelepçe ile takip edilmesini de içeren bir dizi toplu önleme hükmetti.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, Ankara Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora göre, Türkan A., 1997 yılında Veli A. ile evlendi. 1 çocukları oldu. Sürekli şiddet gören Türkan, 2011’de boşanarak ailesinin yanına döndü.

BIÇAKLADI, TEHDİT ETTİ

Takıntılı koca, 2014’de Türkan A.’yı iş çıkışında bıçakladı. Yakın koruma verilen Türkan 5 gün hastanede tedavi gördü. Eski koca tehditlerine cezaevinden bile devam etti. Yakın koruma ve tedbir kararlarına karşın Veli A. cezaevinden tahliye olunca Türkan’ın ailesinin evinin önünde olay çıkardı, tehditlerine devam etti. Eski kocasının kıskançlığı yüzünden yakın korumasının sivil değil de resmi giyinmesini isteyen Türkan A., artık işe de gidemez oldu. Hazırlanan raporda Türkan A.’nın ikamet adresine gidilerek görüşme yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

“Türkan A., eski kocasının tehditlerine devam ettiğini, başkalarını riske atmamak için hiçbir erkekle konuşmadığını, çünkü eski kocasının zarar verebileceğini, var olan tedbir kararlarının devam ettiğini, fakat bunların yetersiz kaldığını, çünkü can güvenliğinin olmadığını, her an tetikte yaşadığını beyan etmiştir. Türkan A., eski eşinin şu anda cezaevinden çıktığını ve her gün kapısına geldiğini, kapıyı yumrukladığını, öldürmekle tehdit ettiğini, oğlunu dövdüğünü, tedbir kararlarını birçok kez daha ihlal ettiğini, bu sebeple evden dışarı çıkamadığını ifade etmiştir.”

Ankara 2’nci Aile Mahkemesi’ne sunulan raporda, yeni tedbir kararlarına hükmedilmesinin uygun olacağı yönünde görüş bildirildi. Raporu dikkate alan 2. Aile Mahkemesi hâkimi Ramazan Karakaya da 9 Kasım’da verdiği kararda, 6 ay süreyle Veli A.’nın Türkan A.’ya şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, konutuna, okula ve işyerine yaklaşmamasına, çocuğuna yaklaşmamasına, eşyalarına zarar vermemesine, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve şu tedbirlerin uygulanmasına karar verdi:

GEREKİRSE ZORLA HAPSİNE

* Eski kocanın alkol bağımlığı için AMATEM’e yönlendirilerek sağlık kuruluşunun tespiti doğrultusunda yatılı veya ayaktan uygun tedavi sürecine alınmasına.

* Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasına, gerekirse yatılı, gerektiği takdirde zor kullanılmasına.

* Şiddete yönelik davranışları olan Veli A.’nın Öfke Kontrolü Programı’na katılmasının sağlanmasına.

* Akıl hastalığı ya da psikiyatrik rahatsızlığı olup olmadığı, tıbbi olarak gerek duyulması halinde 6 ayı geçmemek üzere hastaneye de yatırılmak suretiyle gerekli incelemelerin yapılması ve tedavisinin sağlanmasına, gerektiğinde zor kullanmasına. 

* 6 ay süreyle Veli A.’nın elektronik kelepçe ile takibine. 

* Hüküm olunan tedbirlere aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmasına.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X