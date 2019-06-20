Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edilen sanık Mehmet Sanrı katılmazken avukatı Pınar Bayram hazır bulundu.

YILMAZ GÜNEY’İN KONUŞMASINDAN ALINTIDIR

Duruşmada esas hakkındaki savunma yapan avukat Pınar Bayram, “müvekkilimin paylaşımından halkı kin ve düşmanlığa tahrik neticesi oluşmamıştır. Benim müvekkilimin davaya konu paylaşımı 1984 yılında Yılmaz Güney’in bir konuşmasından alıntıdır. İnternette vardır. Kürdistan kelimesini günlük hayatta kullanmayan devlet yöneticisi de yoktur. Yakın tarihte Başbakanlık yapan kişide aynı kelimeyi sarf etmiştir. Beraat kararı verilsin” dedi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, Kürdistan sözcüğünün sanık tarafından kullanılmasının Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek aynı sözcüğün en üst düzey yöneticiler tarafından kimi zaman kullanıldığı gerçeğinden hareketle bu sözcüklerin sarf edilmesinin toplumda herhangi bir kamu düzeni bozma etkisi de oluşturmadığını belirtti. Mahkeme, yasal unsuru oluşmayan suçtan sanığın beraatına karar verdi.