Mahmut Kırmızıgül gecelerde!

"Sil o fotoğrafları!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bebek'teki mekandan sarışın bir güzelle çıkan Mahmut Kırmızıgül, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Mahmut Kırmızıgül, sevgilisinin elini bırakarak, mekana geri döndü.

"SİL O FOTOĞRAFLARI!"

"Beni çekme. Sil o fotoğrafları!" diyerek, gazetecilere sert çıkan sarışın güzel ise Kırmızıgül'ün mekandan çıkmamasının üzerine sahil hattında yürüdü.

Mekandan yaklaşık 30 dakika sonra arabasıyla çıkan Mahmut Kırmızıgül, gazetecilerden habersiz sıkışan trafikte ilerlemeye başladı. Kendisini 200 metre ileride bekleyen sarışın güzel, tam araca bineceği sırada patlayan flaşlarla bir kez daha şok yaşadı. Hızlı bir şekilde araca binen güzeller, otomobil içerisinde yüzlerini gizlemeye çalışsa da bu çabalarında başarılı olamadı.

"BİRBİRİMİZİ TANIMIYORUZ"

Çıktığı çapkınlık turunda yakalanan Mahmut Kırmızıgül, geçtiğimiz ay bir konser çıkışı Miss Turkey 2018 İkinci Güzeli Tara De Vries ile görüntülenmişti. İkili, daha sonra açıklama yaparak, birbirlerini tanımadıklarını söylemişti.