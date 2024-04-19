Mahsun Kırmızıgül isyan etti: Bunlar çok üzücü şeyler
Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisi için yayılan 'öldü' haberlerine tepki göstererek "Gerçekten çok ayıp. Yaşıyorum ve sağlığım da yerinde" diyerek tepki göstermişti. Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Kırmızıgül, "Bunu sadece bana yapmamışlar. Birçok sanatçı arkadaşımız için yapmışlar. Üzücü bir durum. Bunlar yanlış şeyler. Sosyal medyada beni çok sevdiği için ağlayanlar olmuş" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, Maslak'taki bir mekânda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisi hakkında yayılan "Trafik kazasında vefat etti" haberleri hakkında konuştu.
"TIKLANMA SEVDASIYLA YAPILIYOR"
Mahsun Kırmızıgül, "Bunu sadece bana yapmamışlar. Birçok sanatçı arkadaşımız için yapmışlar. Üzücü bir durum. Beni çok insan aradı ben de onlardan öğrendim. Tıklanma sevdasıyla yapılıyor sanırım ama bunlar yanlış şeyler" diye konuştu.
"BENİ ÇOK SEVDİĞİ İÇİN AĞLAYANLAR OLMUŞ"
Kendisiyle ilgili yapılan haberleri kendisini arayanlardan öğrendiğini dile getiren Mahsun Kırmızıgül; "Ben haberi okumadım bu arada arayanlardan öğrendim. 'Videosunu izledim' dedi birisi yani düşünün... 'Bayram tatilinde hakkın rahmetine kavuştu' falan yazmışlar. Sosyal medyada beni çok sevdiği için ağlayanlar olmuş ya" ifadelerini kullandı.