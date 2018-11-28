Sabah'ın haberine göre; Al-Hilal, kadrosuna katmayı çok istediği G.Saray’ın Brezilyalı stoperi Maicon’a son teklifini iletti.

Hareketli bir ara transfer dönemi geçirecek olan Galatasaray'da takımdan ayrılacak ilk isim olarak gösterilen Maicon'u sezon başında da kadrosuna katmak isteyen Al-Hilal, kesenin ağzını açtı. Suudi Arabistan kulübü, çok istediği Brezilyalı stopere, "Galatasaray'da ne kazanıyorsan iki katını vermeye hazırız'' mesajını yolladı. Teknik direktör Fatih Terim'in sistemine uymayan Maicon da gelen bu cazip 4.4 milyon Euro'luk teklifi Ocak ayında değerlendirmeye karar verdi.

Maicon'dan gelecek para ile forvet ve stoper takviyesi yapmayı planlayan G.Saray ise savuma için listeye ilk sıraya ADO Den Haag forması giyen Wilfried Kanon'u yazdı. Aslan, 25 yaşında 1.90 boyundaki solak Fildişili stoperin transferi için teklif yapmaya hazırlanıyor.

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