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Maicon: "Galatasaray'ın renkleri ve taraftarları mükemmel"

Galatasaray'ın 30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Maicon, sarı-kırmızılı ekibin çarşamba günü oynayacağı Şampiyonlar Ligi D grubu Porto mücadelesi öncesi UEFA'ya konuştu

01 Ekim 2018 Pazartesi, 16:58 | Güncelleme: DHA

Eski takımı Porto'ya karşı mücadele edecek olan Brezilyalı yıldız, " Galatasaray benim takımım. Renkleri de benim en sevdiklerim. Takımımın maçı kazanmasına yardım etmek için sahada her şeyi yapabilirim" dedi.

Sarı-kırmızılı savunmacı Maicon'un açıklamaları şu şekilde: "Porto'da geçirdiğim 2011 yılı gerçekten inanılmazdı. Mücadele ettiğimiz 5 farklı organizasyonun 4'ünü kazandık. O takımdaki oyuncular futbol hayatımdaki en iyileriydi. Hulk, Falcao, James Rodriguez, Joao Moutinho, Otamendi... Hepsi de harika oyunculardı. Bence, 2011 sezonu Porto kulübünün tarihindeki en iyi kadrolardan biriydi. O takımın bir parçası olduğum için çok şanslıydım.

Galatasaray benim takımım. Renkleri de benim en sevdiklerim. Takımımın maçı kazanmasına yardım etmek için sahada her şeyi yapabilirim. Galatasaray'a katılmak büyük bir sevinç. Onlardan teklif aldığımda ikinci kez düşünmedim bile.

Galatasaray'ın taraftarlarını anlatmak çok zor. İnanılmazlar. Bugüne kadar asla böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Kendi evimizdeki maçlarda bize kattıkları enerji çok yüksek. Onlar kesinlikle sahadaki 12. oyuncumuz. Kendi maçlarımıza çok dikkat etmeliyiz. Bunu becerebilirsek rakiplerimiz için endişelenmemize gerek kalmaz. Böylece, Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasında başarılı oluruz. Porto'yu seviyorum ancak onlar geçmişte kaldı. Şimdi hayatımı Galatasaray'a adıyorum."

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