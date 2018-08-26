Maidstone United - Boreham Wood maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Maidstone United, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Boreham Wood takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 7 puanlı Maidstone United 16. sırada bulunuyor, Boreham Wood 8 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Maidstone United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Boreham Wood, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 746 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Maidstone United kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Boreham Wood sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Maidstone United önceki hafta Boreham Wood mücadelesinde 0-4 yenildi.

Boreham Wood ise Maidstone United karşılaşmasında 0-4 kazandı.

Maidstone United, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

Boreham Wood ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Boreham Wood, 0 gol atarken 4 gol yedi.

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