Makam odasında dinleme cihazı soruşturmasında 2 tutuklama
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında bulunan dinleme cihazı ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Tokat Belediyesi’nden dün yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun Canikli Konağı’nda kullandığı makam odasında yapılan kontrollerde dinleme cihazı bulunduğu belirtildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı M.B, belediye personeli E.Y. ve Y.Y. polis tarafından gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre; 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Başkan Yardımcısı M.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.Y. ve Y.Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
