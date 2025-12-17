Habertürk
Habertürk
        Makam odasında dinleme cihazı soruşturmasında 2 tutuklama

        Makam odasında dinleme cihazı soruşturmasında 2 tutuklama

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında bulunan dinleme cihazı ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 00:40 Güncelleme: 17.12.2025 - 01:30
        Makam odasında dinleme cihazı soruşturmasında 2 tutuklama
        Tokat Belediyesi’nden dün yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun Canikli Konağı’nda kullandığı makam odasında yapılan kontrollerde dinleme cihazı bulunduğu belirtildi.

        Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı M.B, belediye personeli E.Y. ve Y.Y. polis tarafından gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre; 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Başkan Yardımcısı M.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.Y. ve Y.Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

