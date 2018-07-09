Türkiye’de takım tezgahları sektörü; hem üretim, hem kullanım hem de ihracat tarafında büyümesini sürdürüyor. Sektör, 2017 yılında bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 11.2 artışla 491 milyon dolara yükseltti. Üretim tarafında yine 2016’ya göre yüzde 7’lik artış ile 711.5 milyon dolarlık rakam yakalanırken, kullanımda ise 1.2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi gerçekleşti. Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, sektörde 2018 sonu hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek “2018 yılının ilk çeyreğinde, genel makina ve diğer üretim sektörlerindeki hareketliliğe bağlı olarak 2017 yılının ilk çeyreğindeki verilere göre ihracat yüzde 37.8’lik artışla 139.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılı sonunda sektörün ihracatında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış yaşanacağını ve 550 milyon dolar seviyelerine ulaşılacağını öngörüyoruz” dedi. Aydoğdu ayrıca “2018 yılının ilk çeyreğinde, takım tezgahları üretiminde yaklaşık yüzde 10’luk bir büyüme gerçekleşeceğini ve 780 milyon dolar seviyelerine ulaşılacağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

HEDEF AVRUPA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Takım Tezgahı kullanımında geçen yıl bir düşüş yaşansa da, 2018’i büyüme ile kapanacağını belirten Aydoğdu “2018 yılı sonunda otomotiv, havacılık ve savunma sektörlerindeki hareketlilik sayesinde kullanım oranında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış yaşanacağını ve 1.3 milyar dolar seviyelerine ulaşılacağını düşünüyoruz. Türkiye, takım tezgahları kullanımında 2017 yıl verilerine göre dünyada 13’üncü sırada yer almaktadır. Sanayi üretiminde 2018 yılı için tahmin edilen büyümenin gerçekleşmesi durumunda, Türkiye takım tezgahları kullanımında dünyada 11’inci Avrupa’da ise 3’üncü sıraya gelecektir” ifadelerini kullandı.

HEDEF 17-18 MİLYAR DOLAR

“Üretim için takım tezgahlarının kullanıldığı Türkiye sanayisinin olmazsa olmazı olan makina ve teçhizat, beyaz eşya, demiryolu taşıtları, otomotiv ve tüm kara taşıtları, havacılık ve uzay, gemi inşa, savunma ve metal eşya sanayinin oluşturduğu kullanım değeri 2017 yılında 53 milyar doları olarak gerçekleşmişti” diyen Aydoğdu şu açıklamayı yaptı: Sanayinin lokomotifi olan bu sektörlerde takım tezgahlarının yarattığı kullanım değeri yıllık yaklaşık 15 milyar dolar olmuştu. 2018 yılı için takım tezgahları kullanılarak yapılacak olan üretimin fayda değerinin 17-18 milyar dolar seviyelerine ulaşacağını düşünüyoruz.

ÇEŞİTLİLİK ARTMALI, MALİYET AZALMALI

Takım tezgahları sektörünün ekonomide lokomotif görev gördüğünü belirten Aydoğdu şunları söyledi: “Yatırım ve sermaye malı olarak kullanılan Takım Tezgahları sağladığı katma değer ile; tarım makinalarından otomotive, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa tüm sanayi sektörlerinde yüksek teknoloji üretimini artırmakta, yan sanayi ağının gelişmesini sağlamakta, nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşmasına altyapı sağlamakta, tüm sanayi sektörlerinde dışa bağımlılığın ve dış ticaret açığının azaltmasını sağlamaktadır. Türkiye için kritik olan otomotiv, savunma, havacılık, beyaz eşya sektörlerindeki gelişmelere ve tüm dünyada takım tezgahları özelinde yaşanan teknolojik gelişime paralel olarak Türkiye’nin üretimi ve kullanımı da gelişim gösterecektir. Sektör içerisinde, özellikle Türkiye’de savunma ve gemi inşa sektörleri için üretilmeye başlanan metal işleme tezgahları bu gelişimin öncüsü olarak gösterilebilir. Türkiye’nin hedefi, üretilebilen takım tezgahı çeşitliliğini artırıp, maliyetleri azaltmak olmalıdır.”