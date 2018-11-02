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Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 26,5 azalma yaşandı

Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince alınan güvenlik önlemleri sayesinde, mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda, bu yılın 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,5 azalma yaşandı.

02.11.2018 - 21:14 | Güncelleme: AA

Emniyet Genel Müdürlüğünce, alınan güvenlik önlemleri sayesinde, mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda, bu yılın 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,5 azalma yaşandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, tüm il emniyet müdürlüklerince suçun önlenmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, suçlarda caydırıcılığın artırılması ve kamu vicdanının rahatlatılması amacı ile okul çevrelerinde, günübirlik evlerde ve parklarda, şüphelilerin kontrol edilerek aranan kişilerin yakalanması, çalıntı araçlar ve motosikletlerin bulunmasına yönelik "Güven-Huzur" uygulamaları yapıldığı hatırlatıldı.

Bir yandan asayiş politikalarının uygulandığı, diğer yandan çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başladığı, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilerek, sokakta polisin görünürlüğünün arttırıldığı belirtilen açıklamada, suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi amacıyla uzman personelden oluşan Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliklerinin kurulduğu bildirildi.

Yüzde 26,5 azalma

Açıklamada, mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçlarında, alınan önleyici güvenlik önlemleri, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle geçen yıla göre yüzde 26,5 azalma sağlandığı kaydedildi.

Yılın 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre oto hırsızlığında yüzde 36,3, otodan hırsızlıkta yüzde 33,6, ikametten hırsızlıkta yüzde 29,6, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 28,2, yankesicilikte yüzde 24,5, bisiklet ve motosiklet hırsızlığında yüzde 22,8, kapkaçta yüzde 21,4, yağmada yüzde 13,1 ve dolandırıcılıkta yüzde 7,9 azalma olduğu vurgulandı.

Ayrıca geçen yılın 10 aylık döneminde yüzde 36,1 olan mal varlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatılma oranının, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,8 artarak yüzde 41,9'a ulaştığı bildirildi.

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