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        Malatya'da Başkan Er, öğrencilere yeni destek paketini duyurdu

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, öğrencilere yönelik destek adımlarını duyurdu. Başkan Er, öğrenci kartlarında otobüs biniş hakkını 120'ye çıkardıklarını belirterek, sosyal tesislerde de indirim uygulanacağını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:29 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:31
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        Malatya Büyükşehir'den öğrencilere yeni destek
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        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, öğrencilere yönelik önemli destek adımlarını duyurdu. Öğrenci kartlarıyla ilgili önemli bir iyileştirme yapılacağını belirten Başkan Er, mevcutta öğrenci kartlarındaki 75 olan otobüs biniş hakkını 120 biniş ve 120 aktarma şeklinde yeniden düzenlediklerini ifade etti.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde de öğrencilere yüzde 20 indirim uygulanacağı da kaydeden Başkan Er, Turgut Özal Üniversitesi kampüsünde Kitap Kafesi açılacağını duyurdu.

        Genç Kart uygulamasının kapsamının da genişletileceğini de belirten Başkan Er, belediye tesislerinin yanı sıra, çok sayıda işletme de Genç Kart sahiplerine özel indirimler sunulacağını sözlerine ekledi.

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