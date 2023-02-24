Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Malatya'da 4 bin yıkılmış ve acil yıkılacak bina tespit edildi - Son dakika haberi
ABONE OL

Malatya'da hasar tespit çalışmalarında sona gelindi: 4 bin bina tespit edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yüzde 92 oranında hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, 4 bin binanın yıkılmış veya acil yıkılacak olarak tespit edildiğini bildirdi

Malatya'da 4 bin yıkılmış ve acil yıkılacak bina tespit edildi - Son dakika haberi
AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Malatya'da başlatılan hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen uzmanlardan oluşan 53 ekip, Malatya ve ilçelerinde bulunan her binayı kontrol ederek hasar tespiti yapıyor.

Hasar tespit çalışmaları tamamlanan binalardan acil yıkılması gerekenler gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkılıyor. Hem deprem hem de ekiplerin müdahalesi sonucu yıkılan binaların enkazları ise geri dönüşüm için il merkezi ile ilçelerde belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

"HAFTA SONUNA KADAR TAMAMLANACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, AA muhabirine, hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarının hızlı şekilde sürdüğünü söyledi.

İl genelinde hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Karahan, "Malatya'da yüzde 92 oranında hasar tespit çalışmamızı tamamladık. Kalan kısmını da hafta sonuna kadar Malatya'da bütün hanelere girip hasar tespitini tamamlamış olacağız. Daha sonra itiraz süreçler başlayacak. Onu da ayrı bir süreç olarak yöneteceğiz" diye konuştu.

"4 BİN YIKILMIŞ YA DA ACİL YIKILICAK BİNA TESPİT ETTİK"

Karahan, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından genel tablonun ortaya çıkacağını anlatarak, şöyle devam etti: "Şu anda yaklaşık 4 bin yıkılmış ya da acil yıkılacak bina olarak tespitini yaptık. Enkaz kaldırma çalışmalarına da böylece başladık. Şu ana kadar 54 binanın enkazın çalışmalarını tamamladık ve kaldırdık. Yaklaşık 30 da acil yıkılması gereken binanın yıkımını tamamladık. Şu an sahada 53 ekibimiz yoğun şekilde çalışıyor."

"GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAYACAK SİSTEMLERİ KURUYORUZ"

Yıkılan binaların enkazlarının hızlı şekilde kent merkezinden uzaklaştırıldığına işaret eden Karahan, "İl merkezinde 2 alanımız var. İlçelerimizde de enkazların depolama alanları belirlendi. O alanlarda taşınan atıklarımızı şimdilik biriktiriyoruz. Gerekli güvenlik önlemlerini de aldık. Daha sonra da hızlı şekilde bunların geri dönüşümünü sağlayacak sistemleri kuruyoruz." dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Deprem bölgesinde bakanlardan ortak açıklama
GÜNDEM Deprem bölgesinde bakanlardan ortak açıklama
Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kedi sayısı 13'e ulaştı
GÜNDEM 13'e ulaştı! Kurtarılıyorlar
Son dakika haberleri: 7 kişinin öldüğü kazada şoförün cezası belli oldu!
GÜNDEM 7 kişinin öldüğü kazada şoförün cezası belli oldu!
Büyükçekmece'de kaçak 32 yapının yıkımına başlandı
GÜNDEM Büyükçekmece'de kaçak 32 yapının yıkımına başlandı
Can Paker hayatını kaybetti (Vefat ilanı)
GÜNDEM Can Paker hayatını kaybetti (Vefat ilanı)
Son dakika haberleri: Adana'da yapımı süren inşaatlar durduruldu! - Güncel haberler
GÜNDEM Adana'da yapımı süren inşaatlar durduruldu!
Hatay'da eski eşin vicdansızlığı "pes" dedirtti! Depremzede kadını kaynar suyla yaktı
GÜNDEM Eski eşin vicdansızlığı "pes" dedirtti! Depremzede ...
SON DAKİKA HABERİ: MEB'den deprem bölgesinde öğretmenlere yer değiştirme açıklaması!
GÜNDEM MEB'den deprem bölgesinde yer değiştirme açıklaması!
Evdeki yaşam üçgeni nasıl belirlenir?
GÜNDEM Evdeki yaşam üçgeni nasıl belirlenir?
Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu
GÜNDEM Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.