Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 61 yaşındaki İsmet Budak, eşi, boşanma aşamındaki kızı ve torununu tüfekle öldürdü. Budak, katliamın ardından intihar girişiminde bulundu.
Malatya'da bir aile katliamı yaşandı.
Kentin Arguvan ilçesine bağlı Güveçli Mahallesi'nde oturan İsmet Budak, boşanma aşamasındaki 33 yaşındaki kızı kızı Cansu Aslan ile tartıştı.
Büyüyen tartışmada İsmet Budak, 64 yaşındaki eşi Songül Budak, kızı Cansu Aslan ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'a tüfekle ateş açtı.
Katlimın ardından Budak, aynı silahla kendisini omzundan vurdu.
Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede, Songül Budak, Cansu Aslan ve Bulem Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.