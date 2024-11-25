Malatya'da bugün okullar tatil mi? Malatya Valiliği açıklama yaptı mı?
Türkiye birkaç gündür erken gelen kışın etkisinde. Birçok ilde aniden bastıran kar yağışı hem hayatı hem de eğitimi olumsuz etkiledi. Valiliklerden gelen son dakika açıklamalarla, 34 şehirde eğitime ara verildi. Peki, 25 Kasım bugün Malatya'da okul tatil mi, Malatya Valiliği açıklama yaptı mı? İşte, detaylar...
Türkiye bu kez kış mevsimine erken girdi. Aralık ayına girmeden Türkiye'nin dört bir yanından kar ve sağanak yağış manzaralı gelmeye başladı. Olumsuz hava koşulları beraberinde örgün eğitimi de etkiledi ve birçok ilde okullar tatil edildi. Peki, 25 Kasım Pazartesi bugün Malatya'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte, Malatya'da son durum....
25 KASIM PAZARTESİ BUGÜN MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Malatya'da 25 Kasım Pazartesi bugün okullar tatil edildi.
Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimizde devam eden kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle, ulaşımda meydana gelen olumsuzluklar değerlendirilerek yarın (Pazartesi) il genelinde eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.
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Henüz bu konu hakkında yapılan bir açıklama yok. Resmi açıklama yapılması halinde haberimize ekleyeceğiz.