Türkiye bu kez kış mevsimine erken girdi. Aralık ayına girmeden Türkiye'nin dört bir yanından kar ve sağanak yağış manzaralı gelmeye başladı. Olumsuz hava koşulları beraberinde örgün eğitimi de etkiledi ve birçok ilde okullar tatil edildi. Peki, 25 Kasım Pazartesi bugün Malatya'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte, Malatya'da son durum....