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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da iş yerinde silahlı kavga: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Malatya'da iş yerinde silahlı kavga: 3 yaralı

        Malatya'da iş yeri sahibi ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 00:27 Güncelleme: 30.12.2024 - 00:28
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        İş yerinde silahlı kavga: 3 yaralı
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        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iş yeri sahibi ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Paşaköşkü Mahallesi Canlar Sokak'taki kıraathanede işletmeci E.Ş. ile müşteriler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        AA'nın haberine göre; kavgada, iş yeri sahibi ile müşteriler H.B.Y. ve B.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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