Malatya'da iş yerinde silahlı kavga: 3 yaralı
Malatya'da iş yeri sahibi ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iş yeri sahibi ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Paşaköşkü Mahallesi Canlar Sokak'taki kıraathanede işletmeci E.Ş. ile müşteriler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
AA'nın haberine göre; kavgada, iş yeri sahibi ile müşteriler H.B.Y. ve B.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.