Malatya'da otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Sercan, hayatını kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesi kuzey çevre yolunda otomobilin çarptığı Sercan Ök (17), hayatını kaybetti.

İŞTEN DÖNÜYORDU

DHA'nın haberine göre kaza, saat 17.30 sıralarında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. İşten evine döndüğü öğrenilen Sercan Ök'e yolun karşısına geçmek isterken E.K.'nin kullandığı otomobil çarptı.

YOL KENARINA SAVRULDU

Çarpmanın etkisi ile Ök, yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Sercan Ök'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın haberini alan Ök'ün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken otomobil sürücüsü E.K. gözaltına alındı.

BAŞLATILAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Sercan Ök'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, daha sonra kontrollü olarak tek şeritten açıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.