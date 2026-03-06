Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Sercan, hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Malatya'da otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Sercan, hayatını kaybetti

        Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Sercan Ök'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ök'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından sürücü E.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 09:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 yaşında karşıya geçerken gelen ölüm
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Malatya'nın Battalgazi ilçesi kuzey çevre yolunda otomobilin çarptığı Sercan Ök (17), hayatını kaybetti.

        İŞTEN DÖNÜYORDU

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 17.30 sıralarında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. İşten evine döndüğü öğrenilen Sercan Ök'e yolun karşısına geçmek isterken E.K.'nin kullandığı otomobil çarptı.

        YOL KENARINA SAVRULDU

        Çarpmanın etkisi ile Ök, yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Sercan Ök'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kazanın haberini alan Ök'ün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken otomobil sürücüsü E.K. gözaltına alındı.

        BAŞLATILAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Sercan Ök'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, daha sonra kontrollü olarak tek şeritten açıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nahçıvan'a İHA düştü

        Reuters'a konuşan kaynaklar, İran'a ait İHA'nın Nahçıvan Havalimanına düştüğünü bildirdi.

        #Malatya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        25 bin uçuş iptal edildi
        25 bin uçuş iptal edildi
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Hukuki süreci başlattı
        Hukuki süreci başlattı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı