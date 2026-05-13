Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 02:10 Güncelleme:
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
AA'nın haberine göre belirlenen adreste yapılan aramada, 131 gram sentetik uyuşturucu ile 2 sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ