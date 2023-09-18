Yolun karşısına geçerken TIR çarptığı yaya öldü

MALATYA'da,yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Genç (45), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Feti A. yönetimindeki 23 AAJ 786 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Genç'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelenmelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.