Malatya'da yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Dolamantepe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, M.A. idaresindeki 44 AHF 432 plakalı otomobile yük treni çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan, otomobil sürücüsü ile araçtaki N.A, M.F.A, A.H.A. ve A.A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
