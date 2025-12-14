Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'da yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        14.12.2025 - 22:58
        Malatya'da yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Dolamantepe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, M.A. idaresindeki 44 AHF 432 plakalı otomobile yük treni çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan, otomobil sürücüsü ile araçtaki N.A, M.F.A, A.H.A. ve A.A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

