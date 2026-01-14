Habertürk
        Malatya'nın 3 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

        Malatya Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle Akçadağ, Kuluncak ve Darende ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı.

        Malatya'nın 3 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
        Malatya Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle Akçadağ, Kuluncak ve Darende ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte 11 Ocak'ta başlayan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili tüm kurumların yol açma, tuzlama ve müdahale çalışmaları sürüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akçadağ, Kuluncak ve Darende ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Yalınkaya, Aşağıköy, Üçgöze, Salkonak, Öncü, Yukarı Kozluk ve Ortaköy mahallelerinde, Battalgazi ilçesine bağlı Tanışık, Tokluca, Pelitli, Uluköy ve Beydağı mahallelerinde, Hekimhan ilçesine bağlı Hasan Çelebi, Yeşilpınar, Girmana, Kocaözü, Kurşunlu, Güzelyurt, Yukarıselimli, Güzelyayla ve Söğüt mahallelerinde de okullar bugün tatil edildi.

