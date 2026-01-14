Habertürk
        Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

        Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:28 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:28
        Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

        Karşıyaka Mahallesi'nde yalnız yaşayan İsmet Erdem'den (60) haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

        İtfaiye ekipleriyle olay yerine gelen polisler, içeri girdiklerinde Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştı.

        İlk belirlemelere göre olayda şüpheli bir durumu bulunmazken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

        Erdem'in cenazesi Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

