Malatya ve Kayseri'deki terör operasyonunda 4 tutuklama

MALATYAve Kayseri'de, terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik polis operasyonunda, gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye üye olduğu tespit edilen kişilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda eylem hazırlığında olduğu ve terör örgütü ile bağlantısı belirlenen 14 şüpheli, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliği çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.