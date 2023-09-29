Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya ve Kayseri'deki terör operasyonunda 4 tutuklama

        MALATYAve Kayseri'de, terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik polis operasyonunda, gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü, tutuklandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya ve Kayseri'deki terör operasyonunda 4 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYAve Kayseri'de, terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik polis operasyonunda, gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü, tutuklandı. 

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye üye olduğu tespit edilen kişilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda eylem hazırlığında olduğu ve terör örgütü ile bağlantısı belirlenen 14 şüpheli, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliği çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        New York çöküyor
        New York çöküyor
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’

        Benzer Haberler

        Malatya'da 10 bin dal içi doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Malatya'da 10 bin dal içi doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Malatya'da konteynerlerde yaşayan depremzede sayısı 106 bin 645'e ulaştı
        Malatya'da konteynerlerde yaşayan depremzede sayısı 106 bin 645'e ulaştı
        Malatya merkezli terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 4 tutuklama
        Malatya merkezli terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 4 tutuklama
        Kaymakam Karataş, öğrencilerle voleybol oynadı
        Kaymakam Karataş, öğrencilerle voleybol oynadı
        Malatya'da ruhsatsız 3 silahla yakalanan şüpheli gözaltında
        Malatya'da ruhsatsız 3 silahla yakalanan şüpheli gözaltında
        Malatya'da usulsüz üretildiği değerlendirilen altın ele geçirildi
        Malatya'da usulsüz üretildiği değerlendirilen altın ele geçirildi