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        Ayağındaki yara 20 yıldır iyileşmeyen hasta oksijen tedavisiyle sağlığına kavuştu

        VOLKAN KAŞİK - Malatya'da, elektrik çarpması sonucu sol kolunu kaybeden, sağ ayağını da 20 yıldır iyileşmeyen yara nedeniyle kaybetme riski yaşayan hasta, Hiperbarik Oksijen Merkezi'ndeki tedaviyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:22 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:22
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        Ayağındaki yara 20 yıldır iyileşmeyen hasta oksijen tedavisiyle sağlığına kavuştu
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        VOLKAN KAŞİK - Malatya'da, elektrik çarpması sonucu sol kolunu kaybeden, sağ ayağını da 20 yıldır iyileşmeyen yara nedeniyle kaybetme riski yaşayan hasta, Hiperbarik Oksijen Merkezi'ndeki tedaviyle sağlığına kavuştu.

        Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Metin Güler'in sol kolu, 9 yaşındayken elektrik çarpması sonucu ampute edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan Güler, İnönü Üniversitesindeki 5 aylık tedavinin ardından taburcu edildi. Ayağındaki yara kemiğe sıçrayan Güler, çeşitli tedaviler gördü ancak iyileşmedi.

        Uzun yıllar ayağındaki yarayla yaşayan Güler, sağ ayağının ampute edilmesine karşı çıkarak çeşitli tedavi yöntemlerini denedi.

        Son olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Güler'in yarası, burada Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'ndeki 6 aylık tedavisinin ardından iyileşti.

        Yazıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan Güler, AA muhabirine, 20 yıldır ayağındaki yaranın iyileşmediğini, kemik iltihabı teşhisiyle uzun süre tedavi gördüğünü anlattı.

        Hiperbarik oksijen tedavisinin hastalığına iyi geldiğini dile getiren Güler, "Yaram şu an iyi durumda, akıntısı kesildi. Eskiye göre daha iyi durumdayım, ağrım yok. İnşallah yürüdüğümde daha iyi olacağım." dedi.

        Kronik Yara Bakım Merkezi Sorumlu Hekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Özgür Yılmaz, hastanelerindeki Kronik Yara Bakım Merkezi'nin geçen yıl açıldığını söyledi.

        Bünyelerindeki Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'nin hem Malatya hem de çevre illere hizmet verdiğini aktaran Yılmaz, buradaki tedavilerde yüz güldürücü sonuçlar elde ettiklerini anlattı.

        - Hastanın ayağı kesilmekten kurtuldu

        Yılmaz, Metin Güler'in yanık sonrası kemikte enfeksiyon şikayetiyle başvurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Hastanın yarasını temizledikten sonra primer kapatma işlemi uyguladık. Sonra eş zamanlı hiperbarik oksijen tedavisiyle süreci hızlandırdık ve yüz güldürücü sonuç elde ettik. Hastamızın ayağını kesilmekten kurtardık, şu anda basar pozisyonda ayağı var. Gündelik işlerini rahatlıkla yerine getirebilir."

        - "Yara iyileşmesini tetiklemeye çalışıyoruz"

        Hiperbarik Merkezi uzman doktorlarından Ecem Dak Dedekargınoğlu, hiperbarik oksijen tedavisinin "yüksek basınç altında hastaların 2 saat yüzde 100 oksijen solumasıyla uygulanan bir tedavi yöntemi" olduğunu söyledi.

        Dedekargınoğlu, tedavi hakkında şu bilgileri verdi:

        "Yüksek basınç altında gazların çözünürlüğünün artmasından dolayı kandaki oksijen çözünürlüğü ciddi oranda artacak. Bu şekilde yara iyileşmesini tetiklemeye çalışıyoruz. Yara çevresinde bozulan oksijenezasyonu hiperbarik oksijen tedavisiyle artırmaya çalışıyoruz. Aslında tedavideki temel amacımız bu. Özellikle diyabetik ayak yarasında ya da iyileşmeyen yaralarda bu şekilde hastaları tedavi etmeye çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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