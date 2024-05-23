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        MABEM'de eğitim alan 44 öğrenci bursluluk sınavını kazandı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinde (MABEM) eğitim alan 44 öğrenci, bursluluk sınavını kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:23 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:23
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        MABEM'de eğitim alan 44 öğrenci bursluluk sınavını kazandı
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinde (MABEM) eğitim alan 44 öğrenci, bursluluk sınavını kazandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Semt Konakları ve Eğitim Merkezleriyle öğrencilerin eğitim hayatlarında başarı yakalamalarına yardımcı olunuyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Nisan tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları açıklandı.

        Sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Semt Konakları ile Eğitim Merkezlerinde eğitim alan 44 öğrenci, sınavdan yeterli puan alarak, bursluluğa hak kazandı.

        Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde daha önce bu sınavı kazananlarla birlikte toplamda 100'den fazla öğrenci böylece burs alarak, eğitim hayatlarına devam ediyor.

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