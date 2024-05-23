MABEM'de eğitim alan 44 öğrenci bursluluk sınavını kazandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinde (MABEM) eğitim alan 44 öğrenci, bursluluk sınavını kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Semt Konakları ve Eğitim Merkezleriyle öğrencilerin eğitim hayatlarında başarı yakalamalarına yardımcı olunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Nisan tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları açıklandı.