Kale'de uçurtma şenliği düzenlendi

Programa, Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, Belediye Başkanı İhsan Özbay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut da katıldı.

İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bayraktepe bölgesinde doğa yürüyüşü ve uçurtma şenliği gerçekleştirdi.

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