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        Kale'de uçurtma şenliği düzenlendi

        Malatya'nın Kale ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:12 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:12
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        Kale'de uçurtma şenliği düzenlendi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

        İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bayraktepe bölgesinde doğa yürüyüşü ve uçurtma şenliği gerçekleştirdi.

        Doğada yürüyen katılımcılar daha sonra uçurtma uçurarak gönüllerince eğlendi.

        Programa, Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, Belediye Başkanı İhsan Özbay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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