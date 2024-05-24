Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Fiziki takibe alınan zanlı K.S. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, şüphelinin üzerinde 2 bin 90 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen zanlı K.S. tutuklandı.
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