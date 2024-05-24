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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:19 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:21
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Fiziki takibe alınan zanlı K.S. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, şüphelinin üzerinde 2 bin 90 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen zanlı K.S. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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