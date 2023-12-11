Bakan Tunç: Meler'e yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır (2)

`SORUŞTURMATİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR´

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK´nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.