Arguvan'da bağlama ve piyano kursu açıldı Malatya'nın Arguvan ilçesinde vatandaşlara ve çocuklara yönelik bağlama ve piyano kursu veriliyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde vatandaşlara ve çocuklara yönelik bağlama ve piyano kursu veriliyor.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursta 80'e yakın vatandaş ve 30'a yakın öğrenci akşamları bağlama eğitimi alıyor.

Arguvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tamer Çakır, bağlamanın doğru tutuşunu öğrettikleri kursa her yaştan katılım olduğunu söyledi.

Kursiyerlerin aldıkları eğitimle türkülerin ve ezgilerin notalarını çözümlemeyi öğrenerek o türküleri nasıl çalacaklarını kolaylıkla tasarlayabildiklerini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimize böyle bir hizmet sunmanın sevincini yaşıyoruz. Kursiyerlerimiz kursumuzda temel müzik ve nota bilgisiyle birlikte en baştan orta seviyeye kadar bağlama çalmayı adım adım öğreniyor. Bu dersin amacı insanımız ve kültürümüz arasında bağ kurarak bu bağı sürdürebilir hale getirmek. Kursta kursiyerlerimiz kısa zamanda orta seviyeye gelecek kadar bilgi ve deneyim kazanacak."