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        Bakan Yerlikaya: Hakem Meler'e saldırıyı şiddetle kınıyorum

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda  hakem Halil Umut Meler´e yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 23:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 23:28
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        Bakan Yerlikaya: Hakem Meler'e saldırıyı şiddetle kınıyorum
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda  hakem Halil Umut Meler´e yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler´e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler´e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadesi yer aldı.

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