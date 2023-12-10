Alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
MALATYA'da,seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otobüs, kullanılamaz duruma geldi.
MALATYA'da,seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otobüs, kullanılamaz duruma geldi.
Olay, Malatya- Kayseri kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen otobüs kullanılamaz hale geldi.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Malatya - Mahir ALAN
2023-12-10 14:28:34
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.