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        Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti

        Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:59 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:59
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        Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti
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        Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

        "Hekimlerden İnsanlık Adına Sessiz Yürüyüş" etkinliğinde, doktorlar, sağlık çalışanları ve engelliler, Kanal Boyu Caddesi'nden, Kernek Meydanı'na kadar ellerinde çeşitli pankartlarla yürüdü.

        Grup adına basın açıklamasını yapan Ahmet Selim Özkan, işgalci İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaştığını belirtti.

        Gazze'de sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin büyük bir katliamın bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğine işaret eden Özkan, şöyle devam etti:

        "İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledildi. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olundu. Hekimler olarak İsrail'in saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere dünyadaki tüm hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Ayrıca tüm meslektaşlarımızı yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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