Kale'de "Kitabımı Okur Sporumu Yaparım" etkinliği düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde "Kitabımı Okur Sporumu Yaparım" etkinliği kapsamında öğrenciler kitap okudu.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmek amacıyla Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale İlçe Halk Kütüphanesi ve Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından Gençlik Merkezi Spor Salonunda açılan taekwondo kursuna katılan 8-15 yaş aralığındaki kursiyer ve velilerin katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleşti.

Açılan sportif kursta haftada üç defa antrenman yapan genç sporcular, taekwondo antrenörü öncülüğünde her antrenman öncesinde 20 dakika İlçe Halk Kütüphanesinden aldıkları kitapları okuyor. Daha sonra antrenmanlarını gerçekleştirerek sporun ve eğitimin bir arada gidebileceğini gösteriyorlar.

Programa Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu Serdar Koca, Kale İlçe Halk Kütüphanesi sorumlusu Abdullah Erdoğan, veliler ve gençler katıldı.