Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Malatya'nın yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Malatya'nın yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kırsal bölgelerde, yolların kapanmaması için karayolları ve belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

Darende ilçe merkezinde sağanak etkili olurken yüksek rakımlı kırsal mahallelerde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar, ev ve ahırlarının damlarında kar temizliği yaptı.

Kar sevincini yaşan çocuklar ise kartopu oynadı.