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        Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Malatya'nın yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:03
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        Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Malatya'nın yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

        Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kırsal bölgelerde, yolların kapanmaması için karayolları ve belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

        Darende ilçe merkezinde sağanak etkili olurken yüksek rakımlı kırsal mahallelerde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar, ev ve ahırlarının damlarında kar temizliği yaptı.

        Kar sevincini yaşan çocuklar ise kartopu oynadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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