Malatya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

Malatya'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı cadde ve yollar suyla kaplandı.

Doğanşehir ilçesinde sağanak nedeniyle Sürgü çayı taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Gövdeli Mahallesi'nde derenin taşması sonucu zarar gören köprü belediye ekiplerince onarıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "İlçemizde yoğun olarak devam eden yağış, birçok mahallemizde sele neden olmuş durumdadır. Tüm ekiplerimizle sahada olup, mağduriyetleri gidermek için belediye olarak yoğun olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.