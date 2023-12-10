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        Malatya Valisi Yazıcı'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:28
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        Malatya Valisi Yazıcı'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yazıcı, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabulünün 75. yıldönümü olan 10 Aralık'ın Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığına işaret etti.

        Farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görüp azim ve kararlılıkla, ülkeyi çok daha güçlü kılacak şekilde bu değerleri geleceğe taşımak gerektiğini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Malatya Valiliği olarak tüm çalışmalarımızı insan odaklı bir anlayışla sürdürmekteyiz. Şehrimizde insan haklarının, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin insan onuruna yakışır bir biçimde kullanılabilmesi için her türlü gayreti ve çabayı göstermekteyiz. İnsanlarımızın uluslararası standartlarda hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. İlimizde insan hakları alanında vatandaşlarımızın yanında olarak, engeli olan kardeşlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve daha iyi hayat standartlarına ulaşmaları için çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. İnsanın, yaratılıştan gelen haklarını kullanarak insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesi umuduyla 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü en kalbi duygularla kutluyor, aziz milletimize ve tüm insanlığa, barış, huzur, adalet ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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