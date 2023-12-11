Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralı

MALATYA'dadevrilentraktörün sürücüsü Halil İbrahim Erdal, ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan eve dönen Halil İbrahim Erdal'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Erdal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.