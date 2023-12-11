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        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralı

        MALATYA'dadevrilentraktörün sürücüsü Halil İbrahim Erdal, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:30
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        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralı
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        MALATYA'dadevrilentraktörün sürücüsü Halil İbrahim Erdal, ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan eve dönen Halil İbrahim Erdal'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Erdal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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