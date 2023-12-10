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        Malatya'da ambulans helikopter erken doğan bebek için havalandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde doğduktan hemen sonra solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 19:15 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:22
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        Malatya'da ambulans helikopter erken doğan bebek için havalandı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde doğduktan hemen sonra solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

        Alınan bilgiye göre, A.D'nin bebeği hamileliğin 34. haftasında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi.

        Doktorlar, erken doğuma bağlı solunum sıkıntısı yaşayan bebeğin Malatya'daki daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi.

        Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

        Anne A.D. de ambulansla aynı hastaneye gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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