Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
MALATYA'daboşkuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
MALATYA'daboşkuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hanımınçiftliği Mahallesi'ndeki kuyuda köpek sesi duyanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipler, 30 dakika süren çalışma ile yavru köpeği kurtardı. Kuyu içinden çıkartılan köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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