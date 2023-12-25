Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı (3)

ŞEHİTTAŞKIN'IN CENAZESİ MALATYA'YA GETİRİLDİ

Hakkari'den askeri uçakla Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığına getirilen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla memleketi Malatya'ya getirildi. Şehit Taşkın'ın cenazesi, babası Engin ile annesi Ümmühan, kardeşleri ve yakınları, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na götürülen Taşkın'ın cenazesi yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

4 kardeşin en küçüğü olan Taşkın'ın annesi ve babasının 4 gün önce umreye gittiği ve çocuklarının şehadet haberi üzerine döndükleri öğrenildi. Geçen yıl göreve başlayan şehit Taşkın'ın bir kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu öğrenildi.