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        Darende'de şehitler için mevlit okundu

        Malatya'nın Darende ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde şehit olan askerler için mevlit okutulup dualar edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:59 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:37
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        Darende'de şehitler için mevlit okundu
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        Malatya'nın Darende ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde şehit olan askerler için mevlit okutulup dualar edildi.

        İlçe Müftülüğü tarafından Zaimoğlu Çarşı Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

        Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından dua edildi.

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