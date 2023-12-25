Darende'de şehitler için mevlit okundu

Malatya'nın Darende ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde şehit olan askerler için mevlit okutulup dualar edildi.

İlçe Müftülüğü tarafından Zaimoğlu Çarşı Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından dua edildi.

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