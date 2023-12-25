Malatya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Bereketli Mahallesi'nde yaralı kulaklı orman baykuşu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı baykuşu tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Tedavisinin ardından baykuşun doğaya salınacağı bildirildi.